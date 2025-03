Ilgiorno.it - La storia nascosta in un gioiello, ecco le creazioni su misura di Emma Pizzigalli: l’orafa monzese è una personal goldsmith

Monza – Da un’arte antica un nuovo mestiere. Si chiama ““ la professionalità che in tanti anni di lavoro si è ritagliata, orafatitolare di Aquaregis., non solo crea gioielli, ma permette al possessore di raccontare fisicamente la propriaattraverso uncreato su. In Italia inon arrivano a una decina. I suoi clienti si siedono con lei, raccontano una propriae lei la realizza in un. Giorgio vuoleizzare l’anello per la sua fidanzata e chiede adi porre un riferimento al suo cagnolino, il cui muso viene inciso sotto l’anello stesso in oro rosa, con un dimante bianco., amante dei gioielli antichi, recupera lo stile dell’epoca vittoriana. E così per la cliente che vuole ricordare la mamma, le incastona un ciuffetto di capelli e la foto su un cuscinetto sotto vetro sigillato a mano e montato in oro.