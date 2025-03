Campi Flegrei | Co2 oltre soglia chiusa una scuola a Pozzuoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’azione di monitoraggio nell’area deiinteressati dal fenomeno delle concentrazioni di anidride carbonica legate al bradisismo: a seguito di un intervento dei vigili del fuoco del comando di Napoli nell’istituto scolastico “Virgilio” in via Vecchia San Gennaro 106, la Città Metropolitana e il Comune dihanno deciso la chiusura precauzionale dell’intera struttura scolastica. Il provvedimento di chiusura – per effetto di una ordinanza del Comune di– si è reso necessario a seguito del monitoraggio delle emissioni di Co2 all’interno della palestra e di alcuni locali pertinenti al piano terra, dove sono state rilevate concentrazioni leggermente superiori al valore limite. Situazione nella norma, invece, nei piani superiori dell’istituto.