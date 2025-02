Sololaroma.it - Stadio Roma, parla il TAR: l’autodemolitore a Pietralta non è abusivo

È unache sta cercando di riparare i cocci di una stagione partita in mezzo al caos più totale, grazie ad un Ranieri che anche in una tempesta del genere sta dimostrando di saper navigare egregiamente. Concentrazione della squadra totalmente sulla gara contro il Porto nel ritorno del play-off di Europa League, mentre in campionati i 13 punti nelle ultime 5 gare hanno riacceso la speranza rimonta. Dietro le quinte invece si lavora al nuovo, con un’altra novità importante di queste ore.Il Municipio IV diaveva emesso il divieto di prosecuzione e avvio procedimento chiusura attività nei confronti di un demolitore a, sito esattamente in via degli Aromi, una delle aree designate al progetto de nuovo impianto. Una decisione che poteva far preoccupare, ma, dopo che a giugno era arrivata la sospensione del tutto, il TAR ha deciso per il definitivo annullamento di tale provvedimento, riporta RadioSound fm90.