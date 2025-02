Inter-news.it - Paz-Inter, Romano: «Una sola strada, questa!» Poi parla di Frattesi

Fabriziohato di Nico Paz e del forteesse dell’. Al contempo, è ritornato are anche di.NESSUN DUBBIO – Fabrizio, in collegamento con Viva El Futbol insieme ai noti Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. L’esperto di calciomercato, dopo averto delle possibili mosse estive dei nerazzurri e dell’attuale difensore del Manchester City Khusanov, ha risposto alla domanda sulla situazione di Davidea gennaio: «-Roma non è mai stata un’operazione vicina a concludersi, per l’erano 40 milioni o nulla. La Roma ha provato a capire se ci fosse la disponibilità, ma ha trovato il muro. In estate rimane da capire, perché vedere un giocatore comein panchina è sicuramente una situazione un po’spiacevole». Il giocatore alla fine non se n’è andato, decidendo di rimanere in nerazzurro.