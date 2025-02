Ilgiorno.it - Rafique, l’Apu italiano del minimarket in via Valvassori Peroni: è boom sui social

Milano, 14 febbraio 2025 – Fra Lambrate e Città Studi, popolosi quartieri nel nord est di Milano, sono in pochi a non conoscerlo. E la sua fama si sta espandendo, anche fuori dai confini di Milano, dato il suo successo suinetwork.Talkuder, bengalese, titolare di unin via Carlo85, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Lambrate e dalla fermata omonima della Metropolitana 2, è diventato una “stella della rete”, dove si definisce, in omaggio al personaggio dei Simpson. E proprio come il proprietario del negozio frequentato da Homer e da tanti altri residenti dell’immaginaria Springfield creata da Matt Groening è diventato anche un punto di riferimento per tutto il quartiere, in particolare per i suoi residenti o abitanti più giovani, compresi i molti fuorisede iscritti al vicino Politecnico.