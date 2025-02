Lanazione.it - Morte di Nicola Persano, il corpo scoperto da un residente a passeggio con il cane

Massarosa (Lucca), 14 febbraio 2025 – Ildell’anziano era accovacciato sull’erba, come se in quel campo a ridosso di Valleverde si fosse addormentato. In un sonno senza risveglio. A ritrovarlo, ieri mattina, è stato undella zona, che si era allungato oltre il confine di via Canal Grande, a Piano di Mommio, per far correre ilnei campi. Ed è proprio durante quella passeggiata, in quei campi, che l’uomo si è imbattuto nel cadavere, ormai in evidente stato di decomposizione, che giaceva ai piedi del pilone del grande ponte autostradale. E ai carabinieri, intervenuti sul posto dopo la segnalazione e guidati dal capitano Marco Colella, è apparso subito chiaro che si potesse trattare deldi. Scomparso nel nulla dal giorno di Natale. Gli abiti che avvolgevano la salma, una maglia nera come i pantaloni, erano gli stessi che l’anziano, 76 anni, indossava al momento della scomparsa, avvenuta in quel pomeriggio di festa dalla sua casa di Camaiore.