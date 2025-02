Ilgiornaleditalia.it - Tajani: "La Palestina non esiste, il riconoscimento un segnale contro la pace e un messaggio contro Israele" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Il nostro obiettivo è due popoli e due Stati ma oggi è impossibile per noi riconoscere laperché lanon. Ci sono la Cisgiordania e Gaza" Così il ministro degli Esteri: "Stiamo finanziando Unrwa per un progetto fuori dalla, per i palestinesi che viv