Napoli controlli della Polizia a Mergellina | identificate 300 persone e 6 sanzioni

Napoli. Movida di Mergellina, raffica di controlli della Polizia: 300 persone identificate. Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella zona della movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta, a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 300 persone, di cui 59 risultate con precedenti di polizia. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli Durante l’operazione sono stati controllati anche 81 veicoli e contestate sei violazioni al Codice della Strada. L’attivitĂ si inserisce nei servizi di prevenzione e sicurezza predisposti dalla Questura di Napoli per garantire il rispetto delle regole nelle aree piĂą frequentate della cittĂ durante il weekend. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

