Bones Emily Deschanel criticata per essere in ritardo e impreparata sul set | Avevo gli attacchi di panico

La protagonista della serie Bones ha raccontato a David Duchovny i problemi avuti durante le riprese della prima stagione. Emily Deschanel ha rivelato un retroscena della sua esperienza sul set di Bones, ammettendo che i suoi problemi personali durante la prima stagione hanno causato delle incomprensioni con la produzione, arrivando al punto da farle avere attacchi di panico e a soffrire di ansia. L'attrice è infatti dislessica e soffre di un disturbo da deficit di attenzione e iperattività , situazione che l'ha messa in difficoltà a causa dei numerosi termini tecnici presenti nei dialoghi. I problemi di Emily Deschanel sul set Parlando con David Duchovny durante il podcast Fail Better, Emily Deschanel ha raccontato quanto accaduto durante le riprese di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bones, Emily Deschanel criticata per essere in ritardo e impreparata sul set: "Avevo gli attacchi di panico"

