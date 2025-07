Bologna-Milan 2-1 | Punti salienti | VINCITORE NDOYE SEALS BOLOGNA CONSIGLIO | Serie A 2024 25

È stata una fantastica vittoria di ritorno per la squadra di casa grazie ai gol di Castro e Ndoye nella seconda metà , ribaltando il .

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Italiano sceglie Castro e Fabbian, fuori Dallinga ed Odgaard. Tra i rossoneri Jovic vince il ballottaggio con Gimenez al centro dell'attacco

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico - (Adnkronos) – Cinquantuno anni dopo l'ultima volta, il Bologna vince la Coppa Italia. Nella finale dello stadio Olimpico di Roma, i rossoblù battono 1-0 il Milan grazie alla rete di Ndoye a inizio ripresa.

Milan-Bologna 0-1, un gol di Ndoye regala la Coppa Italia a Italiano; FINALE Bologna-Milan 2-1: Ndoye regala i tre punti ai rossoblù; Bologna show, batte il Milan e centra tre punti d'oro per l'Europa: decisivi i gol di Castro e Ndoye.

Ndoye-Bologna, tutte le squadre lo vogliono! Ecco la risposta chiara di Fenucci per tacere le voci - Ecco la situazione attuale Durante la conferenza stampa di presentazione di Ciro Immobile come nuovo attaccante del Bolog ...

