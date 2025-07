Too Much la recensione | Lena Dunham firma una serie positiva e speranzosa ma che delude le aspettative

In streaming Netflix è arrivato lo show creato e diretto da Lena Dunham, tuttavia non è in grado di conquistare ed emozionare. Lena Dunham torna a parlare di 'ragazze' con la nuova serie Too much, prodotta per Netflix, non trovando però quasi mai l'approccio giusto al racconto, scivolando troppe volte negli stereotipi che dovrebbero essere usati a proprio favore in modo sarcastico, senza riuscirci, e in spunti che vorrebbero risultare incisivi e provocatori, rimanendo tuttavia troppo distante dall'obiettivo. Quella che poteva diventare una versione adulta e realistica di Emily in Paris diventa così una storia che poteva convincere in novanta minuti, venendo invece diluita in dieci puntate che divertono, emozionano e convincono solo in pochi momenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Too Much, la recensione: Lena Dunham firma una serie positiva e speranzosa, ma che delude le aspettative

In questa notizia si parla di: lena - dunham - much - serie

Too much, la serie TV di lena dunham: trama, uscita e cast su netflix - Nel panorama delle nuove uscite di Netflix per il 2025, si distingue Too Much, una serie originale creata da Lena Dunham.

L’attesa per il ritorno di lena dunham su netflix con una commedia romantica audace - nuove produzioni Netflix: “Too Much” e il ritorno di Lena Dunham. Il panorama delle serie televisive continua a evolversi con nuove proposte che attirano l’attenzione degli appassionati.

Too much: una giovane va nel Regno Unito per cambiare vita nel trailer della serie di Lena Dunham - Il 10 luglio arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie Too Much, scritta e diretta da Lena Dunham, e online è stato condiviso il trailer.

Lena Dunham, oltre alla serie tv "Too Much" parla del possibile ritorno di "Girls" Vai su X

La nuova serie Netflix uscita il 10 luglio segna anche il suo ritorno alla scrittura più personale. E non è un caso che tutti ne stiano parlando: perché Too Much è la cosa più Lena Dunham che Dunham abbia fatto da anni Vai su Facebook

Lena Dunham, non solo Too Much: parla del possibile ritorno di Girls; Too Much, la recensione: Lena Dunham firma una serie positiva e speranzosa, ma che delude le aspettative; Lena Dunham è tornata.

Too Much, la recensione: Lena Dunham firma una serie positiva e speranzosa, ma che delude le aspettative - Su Netflix è arrivat Too Much, creata e diretta da Lena Dunham, tuttavia non è in grado di conquistare ed emozionare. Segnala msn.com

Too Much, la serie rilancia la camicia da notte vittoriana - Romantiche, sognanti, spesso in candido cotone leggero con dettagli d'ispirazione vittoriana in un mix tra nostalgia Regency e caotica modernita': Too Much, la nuova serie cult creata da Lena Dunham p ... Si legge su ansa.it