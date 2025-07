Roma la Corte d’Appello conferma la condanna a Bidognetti

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna nei confronti di Francesco Bidognetti. L’esponente del clan dei casalesi aveva minacciato di morte lo scrittore Roberto Saviano  e la giornalista Rosaria Capacchione,  cronista de Il Mattino. Bidognetti, esponente di spicco del clan dei casalesi giĂ condannato all’ergastolo, aveva intimidito i due giornalisti insieme al suo legale Michele Santonastaso. Alla lettura della sentenza, Saviano non ha trattenuto le lacrime. Il giornalista è apparso visibilmente scosso dal pronunciamento che ribadisce la responsabilitĂ degli imputati giĂ riconosciuta in primo grado. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Roma, la Corte d’Appello conferma la condanna a Bidognetti

