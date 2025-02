Tg24.sky.it - Alpinisti dispersi sulla Grignetta nel Lecchese, ricerche con droni

Duerisultanonel. Lo ha reso noto la delegazione lariana del Soccorso alpino. Secondo quanto appreso i due sono saliti in auto ai Piani dei Resinelli, quindi hanno affrontato l'uscita in montagna. Ma non sono ritornati a valle. E' stato quindi dato l'allarme e subito sono stati mobilitati i tecnici ancora impegnati nelle. Nella zona è attiva la squadracon i dispositivi di rilevamento termico, per cercare di registrare un riscontro della presenza delle due persone disperse tra i sentieri e i canali. La visibilità è in via di miglioramento. Quattro squadre hanno operato in queste ore e con condizioni meteorologiche avverse: la neve e in quota vento forte. Due squadre del Cnas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - sono arrivate in vetta, mentre altre due stanno vagliando i canali.