Consegnati a Kiev i primi caccia Mirage

Con un post su X, l’ex Twitter, il ministro della Difesa Sébastien Lecornu ha annunciato la consegna del primo dei velivoli2000-5 francesi all'Ucraina annunciati il sei giugno scorso dal presidente Emmanuel Macron. A bordo, piloti ucraini addestrati per diversi mesi in Francia che ora potranno cominciare le operazioni a difesa del loro cielo. “Idi questi aerei sono arrivati in Ucraina oggi” ha scritto Lecornu, senza specificare quanti ne siano stati effettivamente statie quanti saranno, ma ha sottolineato che a farlo sono stati i piloti di Keiv che la Francia ha aiutato ad addestrare negli ultimi mesi e che d’ora in poi “aiuteranno a difendere i cieli dell'Ucraina.” Da fonti francesi, più precisamente da un rapporto di bilancio pubblicato dalla camera bassa dell'Assemblea nazionale, si era appreso che dei 26 aerei2000-5 ritirati dal servizio, disponibili per l’adattamento e di proprietà dell'aeronautica militare di Parigi (Armée de l’Air et de l’Espace), sei sarebbero stati trasferiti in territorio ucraino mentre gli altri restano schierati nelle basi del sudovest della Francia (a Cazaux, Orange e altre località), in attesa di completare la conversione, anche se il ministero della Difesa francese non ha né smentito né confermato la cifra per motivi di sicurezza.