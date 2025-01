Ue via libera a 11 miliardi sostegni per giovani e donne al Sud

Lapresse.it - Ue, via libera a 1,1 miliardi sostegni per giovani e donne al Sud

La commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, un regime italiano stimato in 1,1di euro per sostenere l’occupazione die lavoratrici nel Sud.Il regime contribuisce agli obiettivi di politica sociale e occupazionale dell’Ue ed è in parte finanziato tramite il Fondo sociale europeo plus (Fse+).L’Italia ha notificato alla Commissione un regime da 1,1di euro che consiste in due misure rivolte: aidi età inferiore ai 35 anni, che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato; e alleresidenti nel Mezzogiorno, nell’Italia meridionale, che non hanno avuto un impiego regolare nei precedenti 6 mesi.In base al regime, i datori di lavoro che assumonoo lavoratrici con un contratto a tempo indeterminato saranno esentati dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.