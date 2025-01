Lapresse.it - Ucraina, Nyt: “Soldati Nord Corea ritirati dal fronte dopo gravi perdite”

ni che si sono uniti alle truppe russe in battaglia contro le forze ucraine sono statidalaver subito. Lo hanno riferito funzionari ucraini e statunitensi al New York Times. Le fonti hanno precisato che da circa 2 settimane le truppe inviate dalladelnon sono state viste in prima linea nei combattimenti. Circa 11.000ni erano arrivati in Russia a novembre, ma nel giro di soli tre mesi le forze sono state ridotte almeno della metà.Mosca: “49 droni Kiev abbattuti nella notte in Russia”I sistemi di difesa aerea russi, nella notte, hanno intercettato e distrutto 49 droni ucraini in sette regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. In particolare, “25 sul territorio della regione di Rostov, 8 nella regione di Volgograd, 6 nel Kursk, 4 sul territorio della regione di territorio di Yaroslavl e 2 su ciascuno dei territori delle regioni di Belgorod, Voronezh e Krai di Krasnodar”, ha fatto sapere il dicastero.