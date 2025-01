Ilfattoquotidiano.it - Bruno Vespa scatenato a Cinque Minuti: “In ogni Stato si fanno delle cose sporchissime anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale”. Le parole davanti a cinque milioni di spettatori

Uninfervorato difende il governo Meloni. Il giornalista, con sguardo fisso in camera e voce alta, scende in campo per giustificare l’operato dell’esecutivo sul caso del carceriere Nijeem Osama Almasri, arree subito liberato dalle autorità italiane per poi essere riportato in Libia su un volo di.A ““, il talk show in onda alle 20.30 su Rai1, va in onda il confronto tra Angelo Bonelli e Francesco Paolo Sisto. Il portavoce dei Verdi mostra le foto di alcune vittime di tortura e attacca la premier per la scelta di “difendersi sui social, senza presentarsi invece al Parlamento”. Il viceministro della Giustizia, in quota Forza Italia, ribadisce la posizione già espressa da Meloni per cui l’atto del procuratore Lo Voi “era voluto non dovuto“.Il clima si fa rovente, la dialettica è accesa e le voci si sovrappongono.