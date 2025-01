Metropolitanmagazine.it - Muore a 78 anni Marianne Faithfull, la musa ispiratrice di Mick Jagger

“È con profonda tristezza che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attriceè morta serenamente a Londra oggi, in compagnia della sua amata famiglia. Ci mancherà moltissimo”. Così una nota stampa annuncia la morte di, cantante e attrice britca, storicadie dei Rolling Stones. Avrebbe compiuto 79il prossimo dicembre.Si spegne a 78La cantante si è spenta a 78. Ad annunciarlo un comunicato della BBC, che non ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua morte. La ricordiamo per grandi successi che hanno scalato le classifiche come “As tears go by”, pezzo entrò nella top 10 del Regno Unito. Nonostante il grandissimo successo, non l’aveva mai sentita sua, come scritto nella sua biografia del 1994.