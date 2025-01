Ilnapolista.it - La Repubblica di Elkann scrive che quelli come Thiago Motta la Juve li accompagna alla porta

LadichelaliPiano piano, ci stanno arrivando tutti. Dopo mesi in cui il cazzatometro (rilevatore di cazzate) ha più volte superato il precedente record mondiale, ci stanno arrivando tutti sue la gestione del sempre poco citato Giuntoli. Stannondo lantus al disastro. Ieri la sconfitta in Champions contro il Benfica, pochi giorni dopo quella di Napoli. Due sconfitte nettissime.con Maurizio Crosetti:il futuro è capire cosa farne di questasconcertante e smarrita. L’allenatore la osserva a lungo con le mani in tasca, sembra il ragazzino ginnasiale di fronteprima versione di greco: apre il vocabolario e non si orienta.improvvisa le soluzioni che non possiede: la sua squadra, imbattuta fino a sabato almeno in campionato, ha perso male due volte in quattro giorni.