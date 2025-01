Calciomercato.it - Dimissioni UFFICIALI e lettera aperta: “Non ha più senso proseguire”

È arrivato il comunicato con cui la società ha accettato le“irrevocabili” del direttore sportivo, per colpa di parte della tifoseriaÈ un gennaio pieno di sorprese e colpi di scena. Solo ieri sera abbiamo vissuto un’intensissima serata di Champions League con ben 17 partite in contemporanea che hanno prodotto 62 gol, con botta e risposta e continui cambi e stravolgimenti di classifica. Il City prima eliminato e poi ok in rimonta, l’Atalanta che ha sfiorato la qualificazione diretta, i ko brucianti di Milan e Juventus.Tifosi Ascoli (LaPresse) – calciomercato.itAlcuni club hanno cambiato e cambieranno allenatore, il Borussia Dortmund ha appena annunciato Niko Kovac tanto per dirne uno. Ma in tutte le categorie è un mese denso di stravolgimenti, pure in Serie C in una piazza calda come Ascoli che però sta vivendo una stagione particolare dopo la retrocessione dello scorso anno.