Asl Roma 3 e Campus Bio Medico, al via i tirocini per i futuri odontoiatri

Ostia, 30 gennaio 2025- Promuovere e agevolare la formazione diattraversodi orientamento e sviluppare collaborazioni di ricerca per l’aggiornamento professionale e la sperimentazione di nuove attività didattiche ed integrative. Questi gli obiettivi della convenzione, che ha una validità triennale e possibilità di rinnovo, tra ASL3 e UniversitàBio-di– Corso di Laurea Magistrale ina e Protesi Dentaria, sottoscritta alla fine dello scorso anno e divenuta operativa in questi giorni.I contenuti dell’accordo sono stati illustrati questa mattina presso l’UniversitàBio-di, nella Sala Consiliare in Via Alvaro del Portillo 21 alla presenza di Francesca Milito, Direttore Generale ASL3, Roberto Morello, Dirigente UOSD Patologie Otorinolaringoiatriche Cavo Orale dell’Ospedale G.