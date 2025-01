Inter-news.it - Inter-Monaco 3-0: tris e quarto posto finale in Champions! (LIVE)

è la partita valida per l’ottava giornata di UEFALeague 2024/2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Un punto per la definitiva qualificazione agli ottavi di. Il calcio d’inizio è alle ore 21, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.RILEGGI IL3-090’+6 FINISCE LA PARTITA!90? Sei minuti di recupero.88? ARNAUTOVIC SBAGLIA CLAMOROSAMENTE A PORTA VUOTA DI TESTA.84? Teze esce in barella, infortunio ein 9 fino alla fine della partita per le sostituzioni finite.81? Asllani ammonito.79? Ben Seghir entra aldi Golovin.75? De Pieri e Darmian entrano per Lautaro Martinez e Dumfries.72? ANCORA VICINO AL GOL LAUTARO MARTINEZ IN SPACCATA!Mkhitaryan si invola al centro del campo, conclude ma trova la parata del portiere.