A Sanremo 2025 Emis Killa non verrà sostituito: la risposta di RAI e Carlo Conti dopo la rinuncia del rapper

e la RAI aggiornano la lista di cantanti in gara aladi, che non. A poco più di un'ora dall'annuncio del ritiro di, la RAI erispondono al dubbio che ha cominciato immediatamente a circolare in rete: il? Laè no, i cantanti in gara saranno 29 e non più 30 perchè nessuno prenderà il suo posto, a poco più di 10 giorni dall'inzio. La decisione della RAI in merito al numero di artisti in gara Chi ipotizzava il ripescaggio di qualche canzone arrivata vicinissima al traguardo della gara, chi si disperava perchè, proprio nell'anno in cui, contro ogni aspettativa, si era appena .