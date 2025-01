Anteprima24.it - Olocausto, 19 cittadini irpini insigniti dalla Medaglia d’Onore

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito degli eventi celebrativi della Giornata della Memoria, istituita con Legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, presso il Salone degli Specchi della Prefettura, con il Prefetto Rosanna Riflesso e alla presenza dei Sindaci dei Comuni interessati, la cerimonia di consegna delle 19 Medaglie, conferite dal Presidente della Repubblica in riconoscimento e memoria di altrettanti, deportati e internati nei lager nazisti.L’iniziativa rappresenta un momento di profonda riflessione e ricordo per onorare il sacrificio e il coraggio di chi ha subito le atrocità del regime nazista, rafforzando il valore della memoria come pilastro fondamentale per la costruzione di una società consapevole e solidale.