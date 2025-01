361magazine.com - Grande Fratello, spoiler pre puntata: i concorrenti verranno spiazzati da una decisione inaspettata

Cambi di rotta e inaspettate decisioni faranno tremare idel. Chi di loro uscirà indenne dalladi questa sera, lunedì 27 gennaio? Scopriamolo! Lunedì 27 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera tre nuovivarcheranno la porta rossa per entrare in gioco: il maestro di sci Mattia Fumagalli; l’argentino Federico Chimirri, chef di giorno e DJ di notte; la conduttrice Maria Teresa Ruta che torna aldopo l’esperienza del 2020. Saranno gli ultimi ingressi di questa edizione?Nel corso dellaspazio all’importante verdetto del televoto.