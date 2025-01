Ilgiorno.it - Rapinata a due passi da casa. È il secondo caso in pochi giorni

Leggi su Ilgiorno.it

Donna di 67 anni aggredita a scopo di rapina a Ponte Vecchio, frazione di Magenta. Gravissimo episodio venerdì sera quando la vittima, che aveva appena concluso la sua giornata di lavoro, stava rientrando ain bicicletta. Ad un certo punto, svoltato verso via Don Barbieri per raggiungere la sua abitazione, si è trovata davanti una Panda blu entrata nella via in contro mano dalla quale è uscita un uomo che l’ha aggredita. Lei si è divincolata ed è scappata, ma dall’auto è sbucata l’altra persona che l’ha rincorsa, l’ha raggiunta strappandole la borsa. La 67enne è stata soccorsa da alcune persone e sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Soltantofa un’altra donna era stata aggredita in via Isonzo.