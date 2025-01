Ilgiorno.it - Via rame dalla villetta. Due complici in manette

Leggi su Ilgiorno.it

VIGEVANO (Pavia)Erano già riusciti ad asportare 30 metri di coperture dida una villa non abitata che si trova nella centralissima via Madonna Sette Dolori, quando sono stati individuati e arrestati dai carabinieri che erano stati allertati da un cittadino che ne aveva notato la presenza all’interno di quella proprietà. È accaduto intorno alle 4.15 della notte tra giovedì e ieri. A finire incon l’accusa di furto in abitazione in concorso sono stati C.A.S., 19 anni rumeno e M.B.H, 28 anni, entrambi con precedenti specifici alle spalle. L’allarme era scattato dopo che un cittadino aveva notato i due muoversi con fare circospetto nel perimetro della villa che non è abitata. Sul posto sono arrivati un equipaggio del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano ed uno della stazione di Gambolò.