Chi è Alvaro Morata la carriera del calciatore la moglie ricca e i figli | Ho vissuto un momento buio

Classe 1992 (ha 32 anni),è nato il 23 ottobre a Madrid da Susana Martin Ramos e Alfonso. Ha una sorella di nome Marta Abril.Appassionato di calcio fin da piccolo, inizia a giocare a livello professionistico all’età di 13 anni, prima con le giovanili dell’Atlético Madrid per due anni e poi con quelle del Getafe per un anno, prima di firmare nel 2008 con il Real Madrid. LadiNel luglio 2010,viene promosso al Real Madrid Castilla, la squadra B del club, facendo il suo esordio in Liga il 29 agosto dello stesso anno. Nella sua ultima stagione con la formazione B, il tecnico José Mourinho lo chiama frequentemente in prima squadra, dove debutta ufficialmente a dicembre 2010.La suacon i blancos decolla: nella stagione successiva vince la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona e segna la sua prima rete con il Real, per poi esordire in Champions League nel 2012.