Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break immediato per l’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Bordata a 218 km/h,non riesce ad arginarla, larga la risposta.30-40 Lungo il diritto diin uscita dal servizio.30-30 Servizio esterno, in rete la risposta di rovescio in allungo dell’italiano.15-30 Largo il back di rovescio del n.20.15-15 Largo il diritto in contropiede dello statunitense.15-0 I colpi potenti distanno dando tanto fastidio ain questo avvio.ha subito ildopo aver servito appena il 20% di prime di servizio.0-1di. Approccio di diritto troppo morbido dici arriva e va a segno con il passante di diritto lungolinea. Non ci voleva proprio.1/6 con la prima.30-40 In rete il back di rovescio di.La prima non vuole entrare.15-40 Prima rischia il doppio fallo, poimette un rovescio a mezza rete.