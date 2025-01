Lapresse.it - Giappone, accuse di violenza sessuale: si dimette conduttore star Masahiro Nakai

, uno dei più importanti conduttori televisivi deled ex pop, ha annunciato di volersi ritirare per assumersi le proprie responsabilità in seguito alledimosse contro di lui.L’annuncio“Io,, mi ritiro dall’attività di intrattenimento a partire da oggi”, si legge in una dichiarazione fatta circolare giovedì dal suo fan club a pagamento e postata sui social da alcuni suoi membri. Anche i mediasi hanno confermato il ritiro. “Sono veramente dispiaciuto per aver causato problemi e perdite a così tante persone”, ha aggiunto, ribadendo le sue “sincere scuse” alla donna, “sono davvero molto dispiaciuto di essermi congedato in questo modo. Sayonara”. L’ex popha precisato di aver risolto tutte le trattative per la cessazione dei suoi spettacoli e dei contratti con la televisione, la radio e gli sponsor.