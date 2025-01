Ilrestodelcarlino.it - Strangolò la moglie. Chiesta la perizia. Saranno sentiti i figli

di Antonella MarchionniPrima udienza in corte d’assise, ieri mattina, per l’omicidio di Rita Talamelli, la 66enne uccisa nella sua casa di Fano il 20 novembre 2023. Angelo Sfuggiti, 70 anni, è il marito della donna accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. L’uomo l’aveva ammazzata stringendole un foulard al collo e, per farlo, l’aveva sorpresa alle spalle. Aveva trascinato il corpo in camera da letto coperto con un asciugamano. L’uomo si era poi disteso sul letto dopo aver assunto dei medicinali. Il ritrovamento era avvenuto da parte di uno deiche, in serata, era rientrato in casa. Quello in cui era maturato il delitto era uno scenario familiare di enorme sofferenza. La donna, infatti, era affetta da tempo da una patologia. Rita Talamelli, infatti, era stata colpita anni fa da un aneurisma dalla quale non si era pienamente ripresa neurologicamente e per la quale Sfuggiti, negli anni, aveva svolto una costante assistenza.