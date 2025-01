Gqitalia.it - La quinta volta di Jannik in una semifinale di Slam

Gli Australian Open entrano nella fase finale eSinner c'è, è la suain unadi. Dopo aver battuto in tre set il padrone di casa Alex de Minaur, il numero 1 al mondo incontra l'americano Ben Shelton, numero 20 della classifica ATP. L'appuntamento è per venerdì 24 gennaio, teniamoci liberi.Dove vedere Sinner-Shelton in streaming domani, ladegli Australian OpenSarà un match combattutissimo quello traSinner e Ben Shelton in programma per il 24 gennaio alle 9.30 (ora italiana). Puoi seguirlo in tv e in streaming dall'Italia: la diretta è disponibile su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.