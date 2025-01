Amica.it - I segreti di styling per rendere questa celebre accoppiata in linea con le tendenze di stagione

Il classico tailleur di tweed lanciato da Chanel ha fatto scuola. E nel corso degli anni ha saputo trasformarsi seguendo i tempi e le. Spesso è stato declinato in una versione più casual, che mette insieme giacca di tweed e jeans. Ed è proprio quest’ultimadi cui vogliamo parlare oggi. Perché, diventata a sua volta un grande classico, rischia di apparire già vista e noiosa. Spezzare infatti una giacca lady-like con un paio di jeans è infatti un trucchetto che ormai conosciamo tutte. Ma anche in questo caso bisogna soffermarsi a capire come svecchiarlo e quindi renderlo più moderno.Il rischio di cadere nel banale può essere facilmente evitato se si fa attenzione ad alcuni dettagli nel modo di portarlo e negli abbinamenti con altri capi o accessori.