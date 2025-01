Ilnapolista.it - La Lazio vuole Ngonge del Napoli: possibile scambio con Isaksen (CorSport)

Lapunta all’ingaggio didele per convincere i partenopei, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere unocon.Il danese segnò il gol vittoria in campionato nel match tra gli azzurri e i biancocelesti.studiano loIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:Freme Cyril: lo ha chiesto la, in ballo c’è unocon il danese Gustav, 23 anni, il giustiziere del Maradona. Ma lachiede anche un conguaglio (2-3 milioni).Il belga azzurro deve ancora conoscere il suo futuroL’ala belga delsta aspettando i colpi in entrata del suo club prima di sapere se resterà a disposizione della squadra, o se per lui non ci sarà abbastanza posto.Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà:Normale pensare che abbia poco spazio, ma dopo la cessione di Kvaratskhelia il club azzurro deve procedere per tappe.