Ci sta prendendo in giro | Juve-Motta caos post match

Non una bella partita per la formazione bianconera in Champions: nel mirino finisce anche l’allenatore che ora non può più sbagliareContro il Milan era arrivata una vittoria per riprendere fiato. Già prima dei rossoneri, Thiagoera finito sotto accusa per una serie di pareggi che aveva allontanato lantus dal vertice della classifica e complicato anche il cammino verso la zona Champions.“Ci stain”:(LaPresse) – Calciomercato.itIl 2-0 rifilato alla squadra di Conceicao sembrava però aver sistemato le cose e si attendeva la conferma contro il Brugge in Champions League. Conferma che non è arrivata: zero a zero che significa qualificazione ai playoff, ma che rende complicatissimo accedere direttamente agli ottavi. Unche ha visto ancora una volta l’allenatore bianconero ha scelto di lasciare fuori dai titolari Vlahovic, preferendogli Nico Gonzalez come riferimento centrale dell’attacco.