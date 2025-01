Gqitalia.it - Björk parla di goth e raver, uomini e donne, vita e morte, utopia e Cornucopia

Nel nord della Tunisia c'è un antico villaggio di pescatori dove gli edifici sono tutti bianchi e blu e la quiete è interrotta dalle cinque preghiere quotidiane dei musulmani che dal mattino alla notte scandiscono la giornata. È un luogo difficile da raggiungere, elo ha trovato per caso: non via terra, ma attso il mare. Nel 2006 aveva comprato una barca sulle coste dell'Europa, forse in Croazia, non se lo ricorda. Era un’imbarcazione che sembrava uscita dal National Geographic, come lei stessa descrive: «piccola e robusta, una specie di Land Rover del mare, fatta per navigare tra i ghiacci». Questa barca sarebbe diventata la sua casa per tre anni, anche se subito dopo averla acquistata, qualcosa si è rotto. Nel consultare la mappa, il posto più vicino dove andare a cercare aiuto era il porticciolo non lontano da dove ci troviamo ora.