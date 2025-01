Ilfattoquotidiano.it - Arrestato per aver accoltellato la moglie del nipote, si difende: “Si è ferita da sola cadendo sulla lama”

“Si èda”. Questa la spiegazione che Domenico Ottomano, il 55enne di Barimartedì dalla polizia a Sassari perladi suo, ha fornito agli inquirenti respingendo tutte le accuse. L’uomo ha dichiarato che stava litigando con la parente per questioni economiche. Durante il litigio, secondo la versione dell’uomo, avrebbe cercato di disarmarla mentre lei sarebbe caduta, ferendosi gravemente. È stato poi lui a chiamare il 113.Ottomano ha spiegato agli inquirenti di essersi trasferito a Sassari da qualche mese, per allontanarsi dalla sua città, dove viveva una situazione difficile. Spiegando di essere ospite a casa dele di sopravvivere con una pensione di 350 euro. Nonostante questo, da tempo ladelgli chiedeva insistentemente soldi per contribuire alle spese dell’appartamento.