Lapresse.it - Generali: firmato Mou per joint venture con Natixis, 1900 miliardi in gestione

AssicurazioniS.p.A. e BPCE annunciano oggi di averun Memorandum of Understanding (MoU) non vincolante per la creazione di unatra le rispettive società di asset management,Investments Holding (GIH) eInvestment Managers (IM). BPCE (attraversoIM) e GIH deterrebbero ciascuna il 50% della società nata dalla combinazione, con equilibrati diritti di governance e controllo. Così in una nota Bpce e.Il profilo dellaprevede la “creazione di uno dei maggiori campioni globali con 1.900di euro di asset in, al nono posto a livello mondiale per AUM e leader nell’asset management in Europa con 4,1di ricavi”, si legge nella nota.