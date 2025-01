Iodonna.it - Dai veicoli elettrici all'oro liquido, che cosa ha annunciato sull'ambiente nel suo discorso di insediamento

Washington, 20 gen. (askanews) – Trivellazioni, stop al Green New Deal per l’, dazi per i prodotti dall’estero: fra le molte cose che Donald Trump ha promesso nel suod’come Presidente degli Stati Uniti ci sono lo stop al patto per l’, tanti combustibili fossi, e tanti soldi presi ai paesi stranieri per le casse del tesoro americano.«Trivelleremo, ragazzi, trivelleremo»«Dirò a tutti i membri del mio governo di convogliare i vasti poteri a loro disposizione per sconfiggere quella che era una inflazione record e per far calare rapidamente costi e prezzi. La crisi dell’inflazione è stata provocata da un eccesso massiccio di spesa e dall’escalation dei prezzi dell’energia. Per questo oggi dichiarerò anche un’emergenza energetica nazionale. Trivelleremo, ragazzi, trivelleremo” (“we will drill baby drill”)» ha detto Trump.