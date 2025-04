Guardiagrele scuole chiuse in anticipo per il passaggio del Giro d Abruzzo

scuole di Guardiagrele chiuderanno anticipatamente alle 11.30 in occasione del passaggio del Giro d'Abruzzo, che farà tappa nella cittadina nella prima giornata della corsa ciclistica Scerni-Crecchio. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Donatello Di Prinzio. Chietitoday.it - Guardiagrele, scuole chiuse in anticipo per il passaggio del Giro d'Abruzzo Leggi su Chietitoday.it Domani, martedì 15 aprile, ledichiuderanno anticipatamente alle 11.30 in occasione deldeld', che farà tappa nella cittadina nella prima giornata della corsa ciclistica Scerni-Crecchio. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Donatello Di Prinzio.

Ne parlano su altre fonti Guardiagrele, scuole chiuse in anticipo per il passaggio del Giro d'Abruzzo.

