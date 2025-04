Mobile imbottito e lavoro nero Forza Italia Premio etico e di sostenibilità per le aziende virtuose

Premio “etico e di sostenibilità”, alle aziende che valorizzino progetti socialmente responsabili in una visione strategica d’impresa che tuteli al meglio lavoro e diritti. E' la proposta del gruppo. Forlitoday.it - Mobile imbottito e lavoro nero, Forza Italia: "Premio 'etico e di sostenibilità' per le aziende virtuose" Leggi su Forlitoday.it Un “patto” con le associazioni di categoria per promuovere un vero e proprio riconoscimento, une di”, alleche valorizzino progetti socialmente responsabili in una visione strategica d’impresa che tuteli al meglioe diritti. E' la proposta del gruppo.

Ne parlano su altre fonti Mobile imbottito e lavoro nero, Forza Italia: "Premio 'etico e di sostenibilità' per le aziende virtuose". Lavoro irregolare nel mobile imbottito. Forza Italia propone un premio etico per le buone prassi. Triplo blitz contro il lavoro nero. Mobile imbottito nel mirino: trovati nove operai irregolari. FORLÌ: Mobile imbottito, 9 lavoratori in nero, 2 clandestini denunciati. Mobile imbottito, controlli della Guardia di Finanza in tre aziende: scoperti nove lavoratori 'in nero'. Forlì, nove lavoratori in nero scoperti nel distretto del mobile imbottito.

Si apprende da msn.com: Triplo blitz contro il lavoro nero. Mobile imbottito nel mirino: trovati nove operai irregolari - Blitz della Guardia di Finanza di Forlì contro il mondo del lavoro nero nel settore del mobile imbottito. Nove sono stati gli operai trovati, in tre diversi controlli, ad operare senza contratto.

corriereromagna.it riferisce: Forlì, nove lavoratori in nero scoperti nel distretto del mobile imbottito - La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha scoperto nove lavoratori in nero durante controlli in aziende terziste che operano nel distretto del mobile imbottito ... a funzionari dell’Ispettorato del ...

Come scrive corriereromagna.it: Forlì, i sindacati: “Mobile imbottito, la battaglia per un lavoro dignitoso non è più rinviabile” - La piaga del lavoro nero nel settore del mobile imbottito, dopo l’ultima operazione della Finanza, i sindacati ribadiscono la loro grande preoccupazione. “Apprendiamo con grande costernazione - si ...