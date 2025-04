Regionali Veneto la virostar Antonella Viola si tira indietro Sono una donna una madre e una scienziata perderei la mia autonomia VIDEO

La virostar Antonella Viola si tira indietro e rinuncia alla proposta di candidatura del Pd per le Regionali in Veneto. "Mi sono voluta prendere un momento di silenzio, nel fine settimana, per prend

