Iodonna.it - Presentate le dieci realtà selezionate per il programma di accelerazione dedicato alle startup a guida femminile. Le finaliste, scelte tra oltre 100 candidature, offriranno soluzioni innovative e sostenibili per problematiche spesso trascurate

La diversità di genere rappresenta ancora una sfida significativa, soprattutto nel panorama imprenditoriale italiano. Per cercare di offrire più visibilitàdonne in questo comparto, ha preso il via da poco un’iniziativa capace di valorizzare al meglio il talento. LifeGate Way, ha recentemente annunciato leper partecipare alla seconda edizione di Women in Action. Si tratta di unche cerca di modificare il modo in cui lete da donne, vengono supportate e sviluppate nel contesto italiano. Unaitaliana promette lavoro a breve termine senza stress X Women in Action,alartiste iraniane,donne che combattono l’infertilità, da quelle che soffrono di una malattia ignorata dalla medicina, a chi vuole contrastare l’inquinamento.