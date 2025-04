Meta invia notifiche agli utenti europei sui dati utilizzati per IA

Meta inizierà da questa settimana ad inviare notifiche agli utenti europei per spiegare che tipo di dati userà per addestrare "presto" la sua intelligenza artificiale. La novità riguarda i maggiori di 18 anni e i contenuti, post e interazioni pubbliche, anche di Meta AI lanciata a marzo. Non i messaggi privati scambiati con amici e familiari. Si può scegliere di opporsi compilando un modulo. "Questo addestramento - afferma - consentirà di supportare meglio milioni di persone e aziende nell'Ue insegnando all'IA di Meta a comprendere e riflettere più accuratamente le culture. Stiamo seguendo l'esempio di altre aziende come Google e OpenAI". Quotidiano.net - Meta invia notifiche agli utenti europei sui dati utilizzati per l'IA Leggi su Quotidiano.net inizierà da questa settimana adreper spiegare che tipo diuserà per addestrare "presto" la sua intelligenza artificiale. La novità riguarda i maggiori di 18 anni e i contenuti, post e interazioni pubbliche, anche diAI lanciata a marzo. Non i messaggi privati scambiati con amici e familiari. Si può scegliere di opporsi compilando un modulo. "Questo addestramento - afferma - consentirà di supportare meglio milioni di persone e aziende nell'Ue insegnando all'IA dia comprendere e riflettere più accuratamente le culture. Stiamo seguendo l'esempio di altre aziende come Google e OpenAI".

