Oasport.it - WTA Rouen 2025: Bronzetti sconfitta a sorpresa dalla giovane Rakotomanga Rajaonah

negativa per i colori italiani al WTA 250 di. Lucia, accreditata della testa di serie numero 7 nel torneo francese, esce al primo turno per mano della padrona di casa, numero 291 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, Tiantsoa. 6-2 6-3 il nettissimo punteggio finale a favore della diciannovenne di Tolosa, che aveva finora vinto quattro ITF in singolare e altrettanti in doppio. Non solo non aveva mai vinto un match sul circuito WTA, ma neanche ne aveva mai disputati (al massimo le qualificazioni al Roland Garros e al 125 dicembrino di Angers).I primi game sono già di loro complicati per, la quale cerca di tessere le sue trame di tennis geometrico, ma non ci riesce contro una giocatrice che dimostra quasi subito di avere due ottimi fondamentali: il rovescio e le smorzate, cui unisce anche una valida capacità di giocare verso la rete.