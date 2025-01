Dilei.it - Carlo Conti, il mistero dei co-conduttori a Sanremo. E spunta l’ospite internazionale

C’è grandee curiosità in merito agli “amici” che affiancherannodurante la prima serata di2025, “molto istituzionale”, per usare le parole del conduttore e direttore artistico della kermesse. Nell’incontro con la stampa per la fase di pre-ascolto dei brani in gara,ha rivelato qualche dettaglio in più sul Festival: sappiamo che durante la seconda serata tornerà Damiano David, il frontman dei Måneskin. Ma c’è una trattativa in corso anche per un ospite, ildei co-della prima serataQuella dicon la stampa è stata una lunga chiacchierata: quando la macchina diinizia ad accendere i motori a gennaio, il mese antecedente al Festival, è un turbinio di annunci, di indiscrezioni che vengono confermate o smentite, di grandi ritorni o novità.