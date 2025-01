Secoloditalia.it - Autonomia, evapora il sogno della spallata. Per Schlein e compagni un’altra sonora sconfitta

Chi sperava nellaal governo con le armi spuntate del referendum sull’differenziata deve rassegnarsi. Il no definitivoConsulta, che ha giudicato inammissibile il quesito, manda alle ortiche i sogni di gloria delle opposizioni. Che in Parlamento e fuori hanno cavalcato con furore ideologico la crociata contro la legge Calderoli con la narrazione di un provvedimento spacca-Italia, di una maggioranza irresponsabile che avrebbe lasciato indietro gli ultimi, condito di un tardivo nazionalismo. Anche il giochino di puntare sulle presunte divisionimaggioranza non ha funzionato.: niente urne, niente derby. La sinistra ha persoOggi il centrodestra ha tutte le condizioni per lavorare senza pressioni su un provvedimento strategico. Che ha per obiettivo quello di valorizzare e rendere più efficaci le amministrazioni regionali e responsabilizzare le classi dirigenti per un’Italia più equa.