Gamberorosso.it - Un limoncello campano è la bevanda più costosa al mondo

Ildelle bevande alcoliche si rivolge anche al collezionismo più sfrenato, a chi ricerca l’edizione limitata o bottiglie rarissime. Un lato fatto di uova Fabergé, diamanti e bottiglie placcate in oro. Scorrendo la lista delle bevande alcoliche più costose del 2025 di Drinks Business, non sorprende il trovare distillati e vini come rum, whisky o champagne, ma vedere unin cima alla classifica, venduto a 27 milioni di sterline (circa 32 milioni di euro), di certo fa sgranare gli occhi.Ilpiù costoso alIl liquore è prodotto dalla distilleria campana Russo che usa «solo scorze di limone Costa d’Amalfi IGP», varietà nota col nome di “sfusato Amalfitano” proprio per la sua forma affusolata. Laè «espressione più alta dell’impegno della nostra famiglia nel settore liquoristico e della tradizione della nostra terra» si legge sul sito e si trova in vendita di 9 euro e 60 centesimi.