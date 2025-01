Cinema, "In the mood for love" di Wong Kar Wai in 4K per i 25 anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 gen. (askanews) – Ritorna in sala il capolavoro diKar Wai: a 25dalla prima uscita, evento speciale alsolo il 17, 18 e 19 febbraio con “In TheFor” nella versione in 4K del 2021, restaurata dall’Immagine Ritrovata di Bologna e dalla Criterion sotto lo sguardo attento del regista. Presentato nel 2000 al Festival di Cannes, “In thefor” ottenne il premio per la miglior interpretazione maschile a Tony Leung, e il Grand Prix tecnico per la fotografia di Christopher Doyle. Melodramma intenso e raffinato che ha fatto la storia, il film è tratto dal romanzo breve “Un incontro” di Liu Yichang. Sulle note di una colonna sonora ricchissima in cui domina l’inconfondibile tema musicale Yumeji’s Theme del compositore giapponese Shigeru Umebayashi, e con inquadrature che sembrano opere d’arte, una storia d’amore struggente e sensuale, un racconto universale e senza tempo diventato ormai un cult assoluto che, grazie anche alla versione restaurata, esplode sul grande schermo in tutto il suo fascino.