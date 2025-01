Unlimitednews.it - A Sanremo ballad e brani introspettivi, Conti “Gerry Scotti sul palco? Cerco di convincere gli amici”

MILANO (ITALPRESS) – «Le canzoni di2025 racconteranno delle cose vicine a noi e meno quello che ci circonda nel grande mondo». Così Carlo, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha commentato l’anteprima degli ascolti dedicati alla stampa dei 30che ha selezionato per concorrere all’Ariston. Una scelta che punta sulle emozioni personali e sui rapporti umani, lasciando ai margini i grandi temi globali, che potranno però ha aggiunto «non è detto che non possano essere trattati con gli ospiti che verranno». Non mancano eccezioni, poche, neidi Willie Peyote e Rocco Hunt, che affrontano questioni sociali e politiche. Per il resto, prevalgonoe canzoni introspettive su amori spesso finiti, con la cassa dritta che lascia spazio a un rap sempre più contaminato dal pop.